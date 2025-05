Teatro Pirandello di Agrigento, il direttore artistico Bellomo si dimette dopo articolo su inchiesta

La lettera

Il direttore precisa però di non aver ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale dell'indagine che lo riguarderebbe

Dopo la pubblicazione di un’inchiesta su un quotidiano nazionale che lo chiama indirettamente in causa, Francesco Bellomo ha rassegnato le dimissioni da Direttore Artistico del Teatro Pirandello di Agrigento. “Per rispetto profondo nei confronti dell’istituzione culturale nella quale ho investito la mia professionalità, il mio tempo e, soprattutto, la mia passione, comunico di rimettere, con effetto immediato, il mandato di Direttore Artistico del Teatro Pirandello di Agrigento”, scrive in una lettera indirizzata al Presidente e al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, Bellomo, che si dice sgomento e sorpreso.