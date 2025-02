Tolse le transenne del Giro d’Italia e travolse un motociclista con la sua auto: condannato per omicidio stradale

Agrigento

Si tratta di un agrigentino di 77 anni. L'incidente nel 2018

La Cassazione, rigettando il ricorso, ha confermato la sentenza dei primi due gradi di giudizio che hanno riconosciuto colpevole di omicidio stradale e resistenza a pubblico ufficiale il 77enne Gaetano Agozzino. La pena definitiva è dunque di 2 anni, 9 mesi e 20 giorni di reclusione.

L’anziano, il 9 maggio del 2018, aveva rimosso nei pressi di Maddalusa ad Agrigento le transenne dell’Anas, nonostante il divieto degli addetti alla sicurezza, e si era immesso nel circuito del Giro d’Italia travolgendo e uccidendo un motociclista che faceva parte della carovana: il quarantottenne Leonardo D’Amico di Sambuca di Sicilia che morì tre settimane dopo l’incidente.