Travolta e uccisa da un’auto nei pressi di un ristorante a Porto Empedocle

l'incidente

Alla guida del mezzo un ragazzo di 21 anni finito in osapedale in stato di shock

A Porto Empedocle tragedia nel pomeriggio di oggi: una donna Isabella Messina, 64 anni, è stata travolta e uccisa da un’auto mentre si trovava davanti a un ristorante lungo via Crispi, in contrada Marinella.

Il veicolo, una Renault Clio, era guidato da un ragazzo di 21 anni, rimasto illeso ma in stato di shock e trasportato d’urgenza in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso della donna.