Trentaquattro anni fa l’omicidio di Giuseppe Tragna. Studentessa calabrese: «Un eroe che non ha avuto onori, né memoria. Nessuna targa, nessuna commemorazione»

la commemorazione

Un incorruttibile funzionario di banca ucciso perché aveva scoperto e denunciato un traffico di denaro illecito da parte di alcuni esponenti di Cosa Nostra

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ricorda la storia di Giuseppe Tragna, funzionario di banca ligio al dovere e dagli alti valori morali, assassinato dalla mafia il 18 luglio 1990, a San Leone in provincia di Agrigento, attraverso le parole della giovanissima studentessa Giulia Menzano, della classe I sez. D, del Liceo scientifico Filolao di Crotone: “Giuseppe Tragna, marito, padre, direttore di Banca, fu ucciso, il 18 luglio 1990, a colpi di pistola, in un agguato, davanti alla propria abitazione a San Leone ad Agrigento.