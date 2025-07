Tribunale e Arcidiocesi di Agrigento firmano l’intesa: lavori utili nelle parrocchie per i condannati

giustizia

Sono 23 gli imputati o condannati che potranno essere al servizio di 11 parrocchie

Il presidente del tribunale di Agrigento, Giuseppe Melisenda Giambertoni, e il vicario generale dell’Arcidiocesi, Giuseppe Cumbo, hanno firmato un protocollo d’intesa che prevede la messa alla prova e lavori di pubblica utilità nelle parrocchie cittadine.

La convenzione disciplina i lavori di pubblica utilità che possono essere alternativi, in alcuni casi, alla pena detentiva oppure la possono evitare come nel caso della «messa alla prova» che comporta, in caso di superamento, l’estinzione del reato.