Turista a Sciacca compra un “gratta e vinci” da 5 euro e porta a casa 500 mila euro

vacanza fortunata

Festa nella ricevitoria dove l'uomo ha grattato il biglietto vincente

Un turista siciliano, che in questi giorni sta soggiornando a Sciacca ha vinto 500 mila euro dopo avere acquistato un “gratta e vinci” da 5 euro. Questa volta il vincitore ha anche un volto perché ha accertato la vincita milionaria in tempo reale, condividendo la notizia con gli stessi gestori della ricevitoria.

