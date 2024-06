Un successo dopo l’altro per l’artista agrigentino Giuseppe Alba

cultura & società

È stato definito dai critici d’arte attenti alla poeticità come il “Caravaggio della scultura”

Continua a mietere successi l’artista agrigentino Giuseppe Alba, definito dai critici d’arte attenti alla poeticità “Caravaggio della scultura”. Vincitore del “Premio Artista Biennale” e dell’attestato di “Selezione per meriti artistici”, conferiti dall’istituto internazionale di Cultura e dall’Accademia di Belle Arti nel contesto della Biennale di Venezia, Alba ha di recente partecipato alla cerimonia di premiazione, svoltasi a Venezia, con il professore Salvo Nugnes, critici d’arte, attori e giornalisti Mediaset giunti a Venezia proprio in occasione dell’evento. Adesso, l’artista agrigentino si prepara a una nuova esposizione sui Navigli con altre due opere e a Milano con una mostra composta da tredici pezzi unici. L’arte di Giuseppe Alba, noto per la bellezza delle sue opere che vengono eseguite a scalpello, come facevano i grandi scultori, trasuda dalle espressioni che vengono accuratamente portate sulla pietra di alabastro prelevata personalmente dai fiumi di Sicilia, come un tempo facevano i grandi maestri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA