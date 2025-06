Una tartaruga Caretta caretta uccisa da un’elica che ha lesionato il carapace: la carcassa sulla spiaggia di Punta Piccola

porto empedocle

Una tartaruga Caretta caretta è stata trovata morta al largo di Porto Empedocle e portata sulla spiaggia di Punta Piccola. Si tratta di un esemplare di circa 20-25 anni.

Claudio Lombardo, di MareAmico, ha allertato l’Istituto zooprofilattico di Palermo che arriverà nell’Agrigentino per recuperare l’animale e sottoporlo ad autopsia. La causa di morte è chiara: un’elica le ha rotto il carapace. È probabile che la tartaruga si stesse dirigendo verso l’arenile per deporre le uova.Ventisei anni fa, sulla stessa spiaggia, era stato scoperto un nido di Caretta caretta, quindi non è escluso che si tratti di uno degli esemplari nato proprio sull’arenile di Punta Piccola che stava tornando dov’era nato per deporre le uova.

