Uomo scomparso da Sciacca: ricerche con i droni

Nell'Agrigentino

Sono in corso a Sciacca (Agrigento) le ricerche di uomo di 59 anni, Calogero Lombardo, celibe, del quale non si hanno più notizia da alcuni giorni. Nelle scorse ore i familiari ne hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri. Alle ricerche stanno prendendo parte anche volontari della Protezione civile. Gli investigatori hanno ragione di ritenere che l’uomo possa trovarsi nella periferia, in particolare nella località balneare di San Marco Maragani. Le ricerche si avvalgono anche di droni per perlustrare alcune zone difficilmente raggiungibili dai veicoli.

