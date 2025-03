Vaticano, arriva il francobollo e l’annullo postale dedicato al Beato Rosario Livatino

L'iniziativa

Il magistrato canicattinese ucciso dalla mafia del 1990 è stato proclamato beato da Papa Francesco nel 2018

«In questo anno giubilare, che ci chiama a essere “Pellegrini di Speranza”, il Servizio Poste e Filatelia intende celebrare attraverso un ciclo di quattro emissioni filateliche personalità che, con la loro vita e il loro operato, hanno offerto una luminosa testimonianza di speranza. La prima di queste emissioni è dedicata al beato Rosario Livatino, un magistrato il cui impegno nella lotta contro la mafia e l’incrollabile adesione ai valori cristiani hanno tracciato un cammino di giustizia e coraggio».

Lo ha comunicato il Governatorato dello Stato Città del Vaticano -Direzione delle Telecomunicazioni e sistemi Informatici – Servizio Poste e Filatelia e la notizia è stata ribattuta dal settimanale cattolico agrigento L’Amico del Popolo. Il francobollo avrà un valore di 1,25 euro e raffigura il beato Livatino con un libro tra le mani che reca il motto “Sub Tutela Dei” con cui suggellava le pagine del proprio diario. Sullo sfondo è raffigurata la Cattedrale di Agrigento dove si è svolta la cerimonia di beatificazione.