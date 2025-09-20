Venti telefonini nascosti nelle celle del carcere di Agrigento: ora è una vera emergenza sicurezza

il caso

La denuncia del sindacato Fsa-Cnpp-Spp

Un allarme forte arriva dal carcere di Agrigento, dove sono stati trovati una ventina di telefonini nascosti in vari reparti, una situazione che il sindacato Fsa-Cnpp-Spp definisce di «grande emergenza». Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato, sottolinea come la presenza massiccia di dispositivi tecnologici di ultima generazione favorisca minacce, estorsioni e ritorsioni da parte di capi mafia e affiliati ai clan, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini.

Nel penitenziario agrigentino, con circa 350 detenuti e 200 agenti, la situazione è particolarmente critica a causa dell’alta presenza di membri di organizzazioni mafiose. Secondo il sindacato, lo Stato perde efficacia nel controllo delle carceri siciliane, lasciando le mafie libere di agire e scoraggiando così eventuali collaborazioni da parte dei cittadini con la magistratura.