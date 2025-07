Viabilità secondaria: firmato a Palermo l’accordo tra Regione e Libero Consorzio

strade

Il presidente Pendolino: “Importante occasione per migliorare i collegamenti interni”

Sottoscritto a Palermo un importante accordo tra Regione Siciliana e Liberi Consorzi e Città Metropolitane della Sicilia. L’accordo, sottoscritto dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Alessandro Aricò e i presidenti delle ex Province, mira a migliorare la viabilità in Sicilia con la semplificazione delle procedure e la possibilità di accesso dei progetti esecutivi ai fondi di Sviluppo e Coesione. Per il Libero Consorzio Comunale di Agrigento una importante opportunità di un ulteriore miglioramento della rete viaria di propria competenza.