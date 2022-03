"Agrigentopulita", la lezione ecologista nelle scuole cittadine

Incontro del sindaco di Agrigento Franco Miccichè con gli alunni dell’I.C. Esseneto, plesso Castagnolo, e con il dirigente scolastico Brigida Lombardi e Marco Gagliano, socio dell’associazione ambientalista Marevivo.



L’obiettivo è quello di trasmettere un messaggio ecologista e formare nuove coscienze rispettose dell’ambiente per migliorare l’attuale situazione ambientale, in termini di maggiore cura degli spazi pubblici e maggiore attenzione per l’ambiente e per il decoro urbano.

L’incontro, il settimo, ha avuto un grande successo e sono intervenuti ben 25 alunni: Silvana Modica, Emma Baldanza, Alba Mongiovì, Ludovica Liviabella, Sofia Brucculeri, Sofia Napoli, Cristian Russo, Matteo Capraro, Marta Rotulo, Chiara Rizzo, Giulia Cammalleri, Federica Ventura, Elisa Costanzino, Valeria Vassallo, Paolo Di Mare, Mattia faseli, Manuel Guasto, Matteo Baldo, Alfonso La Rocca, Emma Alaimo, Alice Carapezza, Viola Aleo, Andrea Rapisarda, Martina Venezia, Simone Castelli; sei professori: Alessandra Sarullo, Vincenza Lunetta, Silvana Conti, Angela Rita Vullo, Isabella Iacona, Carmela Infantino e il genitore Jessica Vecchio.

Nella campagna itinerante #agrigentopulita verranno coinvolti oltre 1500 studenti, 5 Istituti Comprensivi, 6 associazioni ambientaliste, e 3 ditte servizi di Igiene Ambientale: Iseda, Sea e Seap.

