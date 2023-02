Agrigento, rissa tra giovanissimi: terrore nella strada della movida, il video shock

Via Pirandello, una delle vie parallele della via Atenea, cuore della movida. Due gruppi di giovanissimi si scontrano. Volano calci e pugni. Qualcuno viene colpito anche mentre è a terra esanime. Una rissa selvaggia che pone molte domande - e molte dovrebbero porsele anche i genitori dei ragazzini protagonisti - sulla sicurezza nel centro città.

Intanto il Codacons, per bocca del responsabile regionale Enti Locali Giuseppe Di Rosa, accusa: "Tutti sanno e nessuno sa nulla". Di Rosa ha chiesto la convocazione del comitato per l’ordine e la sicurezza per una attività "di prevenzione e repressione vera". “Adesso viene tutto alla luce, ma seppure tutti sanno, tutti fanno finta di nulla perché si fa politica anche con la vendita di alcolici ai ragazzi favorendo il tutto con l’assenza di controlli, risulterebbe che nella stagione estiva nell’area del porticciolo turistico. Oltre ai chioschi, ci sono, almeno 3 venditori abusivi che con furgoncini, vendono solo alcolici a prezzi bassi…..risulta anche che nelle zone adiacenti la Via Atenea ma anche Vicino al Palazzo di Città, si spacci così come nei sottopassi di Piazza Marconi".

"Sono sbalordito, sconcertato e amareggiato - ha detto il sindaco di Agrigento Franco Miccichè - . E’ questo il mio stato d’animo dopo aver visto questo video. Spero che questi poveri idioti e disadattati vengano immediatamente identificati e "paghino" questi comportamenti delinquenziali accaduti ieri sera in centro città. Ho già parlato con le autorità competenti. Sono fiducioso".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA