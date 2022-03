Casi in aumento nell'agrigentino, 381 nuovi positivi

Nelle ultime 24 ore nessun nuovo decesso, ma registrati altri 381 nuovi casi positivi al Covid-19, a fronte di 3.532 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 65.305 (1 marzo 2020 – 14 marzo 2022). In totale i guariti sono 55.077. Gli attuali positivi salgono a 9.741, di cui 9.705 in isolamento domiciliare, e 36 ricoverati in ospedale. Sono 4 i pazienti che si trovano in terapia intensiva all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 13 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 19 all’ospedale di Agrigento. Complessivamente 487 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 309.833 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 14 marzo 2022 sono 1.213.

