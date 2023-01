Porto Empedocle, punta la pistola al cassiere: «Dammi i soldi»: il video del "colpo"

Rapina a mano armata questa mattina attorno alle 4 al bar "Plano" di Porto Empedocle. Un giovane armato di pistola e col volto travisato, ha fatto irruzione nell’esercizio commerciale all’ingresso del paese. Si è diretto verso la cassa e ha puntato l’arma in faccia all’unico dipendente presente in quel momento. Con fare minaccioso si è fatto consegnare i soldi in cassa ed è fuggito a piedi da una porta laterale dove probabilmente lo attendeva un complice. La rapina è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza. Il video è attualmente al vaglio dei carabinieri della locale stazione che stanno indagando per dare un nome e un volto al malvivente. Il bottino, secondo una prima ricostruzione, è di poche centinaia di euro.



