Villafranca Sicula, seconda mozione di sfiducia al sindaco Bruccoleri

politica

Il Consiglio comunale è stato convocato per il 25 giugno prossimo. Per approvare la sfiducia ci vogliono 7 voti favorevoli

È la seconda mozione di sfiducia contro il sindaco Gaetano Bruccoleri in meno di 6 mesi. A presentarla sono stati gli stessi consiglieri che ci hanno provato una volta nel gennaio scorso. A sottoscrivere l’odierna mozione sono stati Tiziana Massaro, Federica Triolo, Salvatore Buscemi, Enza Mauceri, Vincenzo Venezia e Federico Maniscalco. Il Consiglio comunale è stato convocato dalla presidente Tiziana Massaro per il 25 giugno prossimo, alle ore 10. Per approvare la sfiducia bastano 7 voti favorevoli. Il civico consesso si compone di 10 consiglieri di cui 7 alla maggioranza e 3 alla minoranza. Un ruolo determinante lo giocheranno due consiglieri Domenico Balsamo, sindaco uscente, e Vanessa Girgenti che per la mozione di 6 mesi fa si sono astenuti. I 6 voti favorevoli alle dimissioni di Bruccoleri non sono stati allora sufficienti. In quella occasione il sindaco nominò assessori i consiglieri Antonio Scarpinato e Concettina Di Rosa. Nel giugno del 2022 si registrò una parità di voti, 481 ciascuno, tra Bruccoleri e Balsamo. Nel turno di ballottaggio Bruccoleri, che è stato indagato per voto di scambio, vinse con 7 voti di vantaggio.

