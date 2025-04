cultura & società

Gemellaggio tra le società Dante Alighieri di Agrigento e Savona

Sarà l’auditorium Tusa della Soprintendenza, in via Genuardi, la sede del gemellaggio tra le società Dante Alighieri di Agrigento e Savona che si terrà nel corso dell’incontro sul tema “Voci e suoni della lingua italiana attraverso alcuni autori e artisti”. All’iniziativa, in programma domani, dalle 16:45, saranno presenti diversi relatori e momenti di intrattenimento a cura di Pietro, Claudia e Marco Puma; Enzo Argento, Liliana Arrigo, Tania Cutugno e Giuseppina Mira. Dopo i saluti del sindaco Miccichè e del soprintendente Vincenzo Rinaldi, con il coordinamento di Enza Ierna, presidente del comitato di Agrigento della Società Dante Alighieri, interverranno: Enzo Motta, presidente del sodalizio Pirandello e socio del comitato della Società Dante Alighieri di Savona; Antonio Liotta, scrittore; Achille Furioso, presidente dell’Ordine degli ingegneri di Agrigento; Enzo Di Natali, docente di Bioetica all’Ateneo pontificio di Roma; Valentina Caminneci, esperta di beni culturali e ambientali.

