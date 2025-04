Zanzare in ospedale, al via disinfestazione a Sciacca

Igiene

Come affermato dal direttore generale dell'Asp di Agrigento sarà anche installato un sistema automatico per limitare le future intrusioni di altri insetti

«Sono state effettuate due disinfestazioni in quattro giorni, entro questa settimana saranno eliminate tutte le acque stagnanti dagli scantinati, dopodiché sarà installato un sistema automatico per limitare le future intrusioni di altre zanzare». Lo dice Giuseppe Capodieci, direttore generale dell’Asp di Agrigento in riferimento all’emergenza zanzare che, nelle settimane scorse, ha interessato il nuovo pronto soccorso dell’ospedale di Sciacca, costringendo pazienti e parenti in sala d’attesa ad armarsi di palette elettriche per potersi difendere da un vero e proprio assedio.

«Questo ospedale – aggiunge Capodieci – fu costruito in un’area paludosa, che da anni causa questi disagi. Stiamo provando a chiudere tutte le possibilità di ulteriore infiltrazione di acqua. C’è già stata una significativa riduzione di zanzare presenti in reparto».