Acqua, nuova maxi multa dell’autorità garante per l’Ente Acquedotti Siciliani

Il caso

La decisione per la tutela della concorrenza e del mercato resa nota da Federconsumatori

Nuova sanzione per l’Ente Acquedotti Siciliani da parte dell’autorità garante per la concorrenza e il mercato. Questa ha infatti «comminato una multa da 600 mila euro, ridotta a 100 mila euro a causa delle difficoltà economiche nei confronti dell’ente acquedotti siciliani in liquidazione coatta. Questa nuova multa arriva al termine di un ulteriore procedimento avviato dall’Agcm con provvedimento a seguito di un esposto di Federconsumatori Sicilia, e si aggiunge a quelle già irrogate nei confronti di Eas da Agcme Arera per un totale di circa 1,2 milioni di euro». E’ quanto si legge in una nota della Federconsumatori Sicilia.