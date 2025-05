Agrigento: la ricchezza di Menfi sono i suoi abitanti

Ambiente

Come fanno a tenere pulite le spiagge le città Bandiera Blu? Semplice.

Il Comune non usa le ruspe per rivoltare le dune e coprire i rifiuti, con un risultato simile a quello che si ottiene quando si nasconde la polvere sotto il tappeto.

Sono i cittadini, che non sporcano, che puliscono, che danno il buon esempio, mentre il servizio comunale di raccolta dei rifiuti si limita a ritirare quanto in spiaggia viene raccolto dai residenti e dai turisti.

Questa è civiltà!

Civiltà che si replica ogni qualvolta le associazioni si impegnano in operazioni di sensibilizzazione, come quella che ha visto coinvolto il WWF con il sindaco del Comune di Menfi, i Masci e il Circolo Nuovo La Concordia, a raccogliere quel che il mare aveva spiaggiato accanto alla località di Portopalo, nella spiaggia delle Solette.

In un clima di festosa collaborazione, si è svolta una “passeggiata ecologica” nella consapevolezza che il fare comporta restituzione di risultati, certo non immediati, ma la cultura è questo: un lento processo di crescita che la comunità di Menfi ha saputo ben costruire nei decenni scorsi, non inutilmente, ma formando coscienza sempre più ricche.

