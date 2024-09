Al G7 Agricoltura di Siracusa la “lezione” di aridocoltura di Marcello Di Franco

ambiente

In occasione del G7 l’azienda Di GaLa oltre ad essere presente alla DIVINAZIONE EXPO organizzata dal Ministero dell’Agricoltura che accoglie innumerevoli visitatori, i quali mostrano particolare interesse per i prodotti esposti dall’azienda e soprattutto porgono una maggiore attenzione per il PISTACCHIO VALLE DEL PLATANI e il sommacco due prodotti principali dell’azienda Di GaLa, nella giornata del 23 settembre come da programma del Ministero all’interno nella sala P. Borsellino del Palazzo Vermexio di Siracusa il titolare dell’azienda Marcello Di Franco ha effettuato un intervento sull’aridocultura, come coltivare in assenza di acqua evidenziando che nel territorio in cui è collocata l’azienda Di GaLa e precisamente nell’agro del comune di San Biagio Platani entroterra della provincia di Agrigento.

Qui praticare la tecnica dell’aridocultura è naturale vista l’assenza di invasi e strutture dedite all’irrigazione, ma oggi a causa delle poche piogge e con scarsa entità questa tecnica diventa sempre più costosa impattando direttamente sui costi di produzione. Dopo una dettagliata ricostruzione delle tecniche di pacciamatura ha passato la parola al Prof. Matteo Bognanno del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, con la quale l’azienda ha stipulato un protocollo d’intesa sull’utilizzo del mallo di pistacchio nell’alimentazione degli ovini.