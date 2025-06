Ambiente: la Regione Siciliana stanzia 250.000 euro per i comuni Plastic Free

I fondi

La Regione Siciliana per l’anno 2024 ha previsto un riparto di 250.000 euro a favore dei Comuni riconosciuti come Plastic Free, in netto aumento rispetto ai 100.000 euro stanziati nel 2023. Lo scorso anno, i fondi regionali furono assegnati a due soli Comuni, Favara (Agrigento) e Roccalumera (Messina), che ricevettero 50.000 euro ciascuno per finanziare interventi ambientali. Nel 2024, invece, la Sicilia ha registrato un importante salto in avanti, passando da 2 a 7 Comuni premiati. A ciascuno sarà destinato un contributo pari a 35.714,29 euro, da utilizzare per il potenziamento delle azioni ecologiche già intraprese sul territorio. I Comuni destinatari del contributo regionale sono Modica, in provincia di Ragusa; Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina; Avola, in provincia di Siracusa; Belpasso, in provincia di Catania; Cefalù, in provincia di Palermo; Castelvetrano, in provincia di Trapani; e nuovamente Favara, in provincia di Agrigento.