Catania, il Comune: «Gradimento dei cittadini per il lavaggio delle strade periferiche e centrali»

Prosegue senza sosta il piano straordinario di interventi di igiene urbana messo in campo dal Comune di Catania, su indicazione del sindaco Enrico Trantino e con il coordinamento dell’assessore all’Ecologia e all’Ambiente Massimo Pesce e l’azione operativa delle aziende che agiscono nei tre lotti in cui è suddivisa la città. Nella notte scorsa e fino alle prime ore del mattino, un gruppo di operatori specializzati ha effettuato un’intensa operazione di bonifica e pulizia nel quartiere di San Cristoforo, con la rimozione di discariche abusive, raccolta di rifiuti ingombranti e non conformi, spazzamento meccanizzato e lavaggio approfondito di carreggiate e marciapiedi.

Le vie interessate dall’intervento nel lotto Centro sono state: via Pecorai, via Mulino a Vento, via Pietro Platania, via Cordai, via Belfiore, via De Lorenzo, via del Principe, via Alonzo e Consoli, via Tripi, vico Francesco Pucci. Contestualmente è stato effettuato un lavaggio straordinario anche in zona Monte Po, in particolare in via Raccuglia, via Salvatore Salomone Marino, via Gaetano Di Giovanni, largo Favara e presso l’istituto alberghiero. Operazioni di pulizia hanno inoltre interessato la zona di Canalicchio (via Pietra dell’Ova, via Pietro Novelli, piazza Viceré), l’area industriale (V strada), il villaggio Santa Maria Goretti, viale Moncada e i relativi parcheggi, viale XX Settembre, piazza Roma, piazza Iolanda e il tratto di corso Italia fino a piazza Verga. In collaborazione con Catania Multiservizi si è proceduto alla pulizia e al diserbo del villaggio Zia Lisa II, di viale Carlo Azeglio Ciampi, di via Fontanarossa, di viale San Teodoro, del Boschetto Playa, di viale Kennedy e della zona industriale (via Anfuso, via Pittari, via Mollica), comprese via San Jacopo e il Villaggio Sant’Agata, tutte nel lotto sud. Le operazioni stanno progressivamente interessando l’intero territorio comunale e vengono svolte con detergenti profumati e attrezzature a getto ad alta pressione. Gli interventi proseguiranno nei prossimi giorni secondo il seguente calendario: mercoledì viale Bummacaro, giovedì i villaggi Zia Lisa e Zia Lisa II, venerdì stradale Gelso Bianco, via del Tarocco e via degli Agrumi. All’attenzione degli operatori di igiene urbana anche il lotto Nord con l’intera zona di Barriera con interventi di pulizia e lavaggio strade programmato per mercoledì 30 e giovedì 31 agosto In programma tra mercoledì, giovedì e venerdì lavaggi e pulizie supplementari anche nelle zone di Vulcania, Picanello, Borgo, piazza Montessori e via Androne.