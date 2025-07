Discarica Oikos a Motta, i comitati civici dopo la decisione del Cga sull’autorizzazione: «Non ci arrendiamo»

L'impianto nel Catanese

La decisione lascia in sospeso, rinviandola alla fase successiva del giudizio, il tema centrale della compatibilità territoriale e delle distanze dai centri abitati e ignora le gravi irregolarità», scrivono i comitati "no discarica" insieme a Zero Waste Sicilia

È di qualche giorno la notizia che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza n. n. 497/2025, ha accolto il ricorso della Oikos e revocato la propria precedente decisione di annullare l’autorizzazione ambientale relativa alla discarica di Valanghe d’Inverno, riaprendo così il procedimento giudiziario. E sul caso intervengono I Comitati No Discarica di Misterbianco e Motta Sant’Anastasia nsieme all’associazione Zero Waste Sicilia: «Una decisione – scrivono gli attivisti – che non comprendiamo, ma che non ci scoraggia. Non la comprendiamo perché la decisione del Cga lascia in sospeso, rinviandola alla fase successiva del giudizio, il tema centrale della compatibilità territoriale e delle distanze dai centri abitati e ignora le gravi irregolarità, collusioni e opacità emerse nella gestione dell’AIA e riscontrati in procedimenti penali in corso. Non ci scoraggia perché siamo convinti di riuscire a dimostrare nelle prossime udienze, grazie agli avvocati di Legambiente ( Corrado Giuliani e Salvo Nanè) e del Comune di Misterbianco ( avv. Nicolò D’Alessandro) le nostre ragioni».

La nota continua così: «Così come non ci siamo esaltati più di tanto di fronte alla sentenza del Cga del 2023 (ora revocata), che ci dava ragione su tutti i fronti, non ci abbattiamo adesso, consapevoli, come lo siamo da 15 lunghissimi anni, che la strada per la verità, la giustizia e l’affermazione dei diritti, non è una strada semplice, ma un percorso lungo, faticoso, pieno di ostacoli, rischi ed insidie. Noi non molliamo ed anzi rilanciamo la battaglia su più fronti! A partire dal procedimento penale contro Gianfranco Cannova e Orazio Proto e le accuse relative al procedimento di ampliamento della discarica, nel quale abbiamo chiesto, grazie all’avvto Goffredo D’Antona, la costituzione di parte civile dei Comitati No Discarica di Misterbianco e Motta Sant’Anastasia e dell’Ass. Zero Waste Sicilia in qualità di parti offese, specificatamente individuate dal Pubblico Ministero nella richiesta di rinvio a giudizio degli imputati».