Energia, la Regione istituisce la commissione “sblocca royalties”

Il gruppo di lavoro

Assessore Colaianni; «per rispondere a richieste Comuni"

Gestire e accelerare l’iter di finanziamento per i progetti infrastrutturali presentati dai Comuni interessati da concessioni di coltivazione di idrocarburi che, per questo, hanno accesso a misure compensative. È l’obiettivo della commissione «Sblocca royalties», istituita su iniziativa dell’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni. «Vogliamo rispondere – dice l’assessore – alle richieste degli enti locali e alla necessità di superare criticità organizzative e amministrative. Si tratta di un passo decisivo del governo Schifani per rendere pienamente operativi e tempestivi i meccanismi di utilizzo delle royalties e di un atto concreto a sostegno dei territori produttivi che, da oggi, potranno finalmente vedere realizzati interventi strategici e miglioramenti strutturali attesi da anni».