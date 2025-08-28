Etna, continua l’attività stromboliana ed effusiva al cratere di Sud-Est

Il bollettino

Gli ultimi aggiornamenti sull'eruzione dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dall’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza, si osserva che continua ad intensità variabile l’attività stromboliana al Cratere di Sud-Est con deboli e sporadiche emissioni di cenere che si disperdono rapidamente in area sommitale. Prosegue inoltre l’attività effusiva riportata nel precedente comunicato.Dal punto di vista sismico, relativamente all’ampiezza media del tremore vulcanico, come registrato negli ultimi giorni, pur mostrando a volte ampie oscillazioni, questa si mantiene ancora nell’intervallo dei valori alti. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico rimane localizzato nell’area del Cratere di Sud-Est, ad una quota compresa tra 2900 e 3000 m al di sopra del livello medio del mare.