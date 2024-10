EuroBirdWatch, 51 eventi in Italia: ecco dove sono quelli in programma in Sicilia

natura

Il 5 e 6 ottobre la manifestazione che coinvolge 35 paesi europei

Due giornate dedicate alla migrazione autunnale degli uccelli, nel weekend del 5 e 6 ottobre, con l’EuroBirdwatch, il più importante evento europeo dedicato al birdwatching. Giunto alla 32esima edizione, organizzato da BirdLife Europa con il coordinamento di BirdLife Slovacchia, l’evento si svolgerà in 35 Paesi euroasiatici, dalla Norvegia alla Grecia, dai paesi dell’Est come Estonia e Bielorussia fino a Cipro, Malta e Spagna, tra cui l’Italia, con 51 eventi organizzati dalla Lipu.

L’appuntamento offre l’opportunità di partecipare alle gare di birdwatching del Big Day e al grande censimento europeo degli uccelli selvatici impegnati a milioni nella migrazione autunnale verso i Paesi del Sud. Teatro delle due giornate saranno le oasi e riserve gestite dalla Lipu e tantissime altre aree protette come zone umide, fiumi, aree costiere, boschi e colline. L’obiettivo generale dell’EuroBirdwatch è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle esigenze degli uccelli migratori nelle aree di riproduzione, nelle flyway e nei punti di sosta, nonché nei luoghi di svernamento nel Mediterraneo e in Africa. Gli uccelli devono affrontare molte minacce durante la migrazione, le più gravi delle quali sono il cambiamento climatico, l’intensificazione dell’uso del suolo e le uccisioni illegali.

Il programma

Il programma toccherà molte Oasi e riserve della Lipu ma anche numerose aree protette e luoghi importanti per la presenza di uccelli: tra le altre si segnalano la Riserva naturale Foce dell’Isonzo (Friuli-Venezia Giulia), la Riserva naturale Torrile e Trecasali (gestita dalla Lipu in provincia di Parma, Emilia-Romagna), l’Oasi Lipu Chm di Ostia (Lazio), la Riserva statale Saline di Tarquinia (Lazio), l’Oasi Lipu Soglitelle (Caserta, Campania), la Riserva naturale regionale del Lago di Tarsia, le Saline di Trapani e Paceco e la Riserva naturale Saline Priolo (gestita dalla Lipu) e la penisola Magnisi (Sicilia) (programma completo su www.lipu.it).

Grazie all’aiuto dei volontari e dello staff, i partecipanti all’Eurobirdwatch potranno imparare a riconoscere gli uccelli, collaborando alla raccolta dati a livello europeo, e divertirsi con il Big day, la gara di birdwatching che premierà i gruppi vincitori di quattro gare: nella prima vincerà chi avvisterà il maggior numero di colombacci; la seconda chi osserverà una specie ‘segretà (che verrà svelata solo a fine evento), la terza chi registrerà il maggior numero di specie mentre la quarta premierà il gruppo più numeroso di birdwatchers/partecipanti under 18. Durante l’Eurobirdwatch saranno osservabili circa 200 specie, tra migratori e svernanti in arrivo dai Paesi del nord e dall’Est: rapaci come aquila minore, poiana e sparviere, aironi e anatre lungo le zone umide e, inoltre, i primi ‘svernantì come pettirosso, fringuello, tordo bottaccio, luì piccolo e frosone.

Gli appuntamenti siciliani

LAGO POMA

5 ottobre Lipu PalermoAppuntamento ore 9:00 Oceania viaGiotto Palermo. Pranzo a sacco, rientro primo pomeriggio. Escursione facile.

SALINE DI TRAPANI E PACECO6 ottobre Lipu Palermo – Lipu Alcamo.Appuntamento ore 9:30 presso il mulino Maria Stella, centro visite dellaRiserva Wwf Saline di Trapani. Pranzo a sacco. Rientro nel pomeriggio.Escursione facile.

I volontari metteranno a disposizione cannocchiali e binocoli e guide albirdwatching.

Info e adesioni: palermo@lipu.it 3492196124 – lipualcamo@hotmail.com3387677326

ZPS LAGO DI LENTINIGiorno 6 ottobreSezione di Catania

COSTA DELLA SICILIA SUD-ORIENTALEsabato 5 ottobreAppuntamento h 9:15 presso l’ingressoprincipale della RNO di Vendicari. L’evento durerà tutta la giornata. Consigliato binocolo e pranzo a sacco.eRNO SALINE DI PRIOLO E PENISOLA MAGNISIDomenica 6 ottobreAppuntamento ore 9:30 pressol’ingresso principale della RNO Saline di Priolo. Consigliato il binocolo.A cura di:R.N.O. Saline di Priolo e la Lipu Siracusa, in collaborazione con il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 16

LIPU CALTANISSETTA E RNO BIVIERE DI GELA c/o Biviere di GelaSabato 5 ottobre Ore 9-11 BirdwatchingOre 11-13 Tavolo tematico: + ECONOMIA + ACQUA = – NATURA “Come facciamo a salvare il Pianeta”Domenica 6 ottobre: ore 9 – 13 BirdwatchingNel corso dei due giorni è indetto il concorso fotografico dal titolo: “ACQUA”Per il regolamento completo e le modalità di partecipazione visita il sito: www.riservabiviere.it

L’evento

«Quest’anno – afferma Alessandro Polinori, presidente della Lipu – abbiamo legato l’evento di osservazione e conteggio della migrazione autunnale a un altro tema di grande importanza e attualità: il nuovo Regolamento europeo sui ripristini ambientali che riguarderanno zone umide, fiumi, ambienti costieri e marini, foreste, ambienti agricoli, città. Per questo abbiamo chiesto ai partecipanti di raccontarci i luoghi dove si svolgerà l’Eurobirdwatch e segnalarci aree naturali meritevoli di azioni di ripristino. Il prenderci cura della terra dove viviamo è un contributo essenziale alla conservazione della natura, con tutta la sua bellezza e varietà».