Foto-video sub, incursione record: gli atleti del Gro Sub di Catania sul podio a Ischia

Campionati

Quattro i temi su cui confrontarsi: Pesci, Macro, Grandangolo con l’aggiunta, nella categoria Individuale Reflex “Crativa” e nella categoria a squadre “Esacoralli”

Trattenere il respiro, ascoltare soltanto il proprio cuore, “sentire” l’ambiente che ci circonda. E click, lo scatto è fatto!Facile a dirsi, difficile da mettere in pratica. A meno che non si sia un apneista esperto con la grande passione per la fotografia e, in quest’occasione, anche per il video. E’ il caso degli atleti catanesi appartenenti al Gro Sub che a Ischia, pochi giorni fa, hanno strapazzato gli atleti di tutta Italia, impegnati nei Campionati di Fotografia Subacquea e Video Subacqueo Fipsas.Quattro temi: Pesci, Macro, Grandangolo con l’aggiunta, nella categoria Individuale Reflex “Crativa” e nella categoria a squadre “Esacoralli”. Ed è proprio in quest’ultima che Maurizio Luca Longhitano (già campione a Taormina nel 2022), Enrico Panebianco e la modella Nicoletta Cibeca, hanno conquistato il terzo posto del podio. Longhitano quest’anno, si è laureato anche Campione italiano di Video Subacqueo, portando alla ribalta un «sensibile e profondo cortometraggio» intitolato “O’ Mare”, ispirato dall’omonima poesia di Eduardo De Filippo.

Dalla fotografia al video, quali differenze e in che modo va affrontato il “movimento” in acqua rispetto alla staticità dell’immagine fotografica?«In termini di attrezzatura e gestione generale – spiega Maurizio Luca Longhitano, di ritorno da Ischia – in realtà cambia poco, un video foto operatore subacqueo, incarna per eccellenza il vero concetto di multitasking, in contemporanea vanno attenzionati sicurezza, gestione della fotocamera, della modella, dei tempi e, appunto, nel caso del video, il movimento di macchina, quest’ultimo vero grande segreto, insieme alla colonna sonora e possibilmente una voce fuori campo, per rendere un video subacqueo davvero accattivante. Rispetto alla fotografia è tutto molto più dinamico e quindi difficile anche dal punto di vista fisico, ma gli incontri che il nostro grande fratello blu ci riserva, fanno si che tutto diventi leggero».

Quali suggestioni ha offerto il mare di Ischia?

«Ischia è un’isola meravigliosa, sia la parte emersa ma soprattutto in fondo al mare… Sant’ Angelo offre una valanga di colori, pesci, gorgonie, spugne, un paradiso subacqueo e apoteosi per la fotocamera, San Pancrazio, gorgonie coloratissime sulla quale ho trovato diverse uova di squalo gattuccio, che retroilluminate mi hanno permesso di intravedere la silhouette del piccolo squaletto dentro, onestamente alla vista di tanta bellezza, mi sono emozionato con tanto di lacrimuccia… inoltre Ischia è stata la seconda casa di Luchino Visconti per questo vincere nella categoria video è stato ancora più avvincente».Tu e gli altri tuoi colleghi siciliani ci avete ormai abituati a importanti risultati. Qual è il segreto di tanti successi targati Gro Sub?«I segreti per il successo sono pochi ma buoni, il clima che si respira è quello della fratellanza, al di là dell’aspetto agonistico, siamo una grande famiglia dove il rispetto, il supporto reciproco ma soprattutto il confronto, diventano aspetti fondamentali a supporto dell’agonismo, non è uno sport per tutti… è fatto di sacrificio, spesso rischio ma soprattutto davvero molta fatica, senza le basi di un club solido, molti abbandonano dopo poco».