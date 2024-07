In Sicilia il 76,5% della costa è in pericolo. In un terzo dei casi rischio erosione molto elevato

ambiente

Legambiente Sicilia propone di vietare qualsiasi nuova opera nelle fasce con probabilità di esposizione a inondazione

Il 76,5% della costa siciliana è a rischio erosione: il 43.6% è a rischio elevato e il 32.9% è a rischio molto elevato. Una classificazione che implica possibili gravi danni edilizi e umani. Secondo il Piano di assetto idrogeologico siciliano del 2021 le cause del rischio di erosione sono diverse, ma quelle che hanno inciso di più negli ultimi 30 anni sono state gli interventi di artificializzazione e cementificazione, sia legale che illegali, realizzati lungo le coste. Dal 2006 al 2021, l’avanzata del cemento nei comuni costieri è aumentata del 6%, e il consumo di suolo costiero sul totale regionale è pari al 56,4%, il più elevato in Italia. Sono i dati del dossier Erosione costiera: Danni, sfide e soluzioni» di Goletta verde, pubblicato da Legambiente Sicilia.

La Sicilia regione italiana con più eventi estremi

Il computo degli eventi estremi nelle regioni dal 2010 al 2023. Sicilia in testa

Ad aggravare ulteriormente la situazione concorre la crisi climatica. La Sicilia è la regione italiana più colpita da fenomeni di piogge intense e mareggiate che aggravano l’erosione principalmente durante l’inverno. Nel periodo 2010-2023 sono stati 154. Preoccupa inoltre il progressivo innalzamento del livello del Mediterraneo che, secondo i dati dell’IPCC nel loro ultimo rapporto sui cambiamenti climatici, nell’ultimo secolo si è innalzato in media di 1,4 mm l’anno.«In questi ultimi decenni – spiegano gli ambientalisti – si sono fatte scelte sbagliate, a partire dalla manomissione dei corsi d’acqua, da cui alla fine degli anni 70 sono stati sottratte consistenti quantità di sabbia e ghiaia per alimentare la speculazione edilizia lungo la fascia costiera. Le scelte sbagliate sono continuate fino agli anni 90, con la realizzazione di opere di sbarramento (briglie, soglie e traverse), motivate più dall’interesse ad attivare appalti pubblici che da reali esigenze idrogeologiche. Ad alterare la linea di costa ha contribuito la realizzazione di porti turistici (marine a gestione privata), le cui dighe foranee hanno inibito il flusso dei sedimenti, innescando erosione sottoflutto in corrispondenza di zone abitate. Tuttavia, a causare più danni sono state paradossalmente quelle opere marittime nate da intenti e richieste di ‘difensivè».

La proposta: vietare qualsiasi opera nella costa