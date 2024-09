Incendi del 2023, un’associazione cita per danni la Regione e chiede due milioni di euro

La richiesta

L'azione è stata promossa dall'associaione Isola Fenice e ha messo insieme 18 ricorrenti che hanno perso le abitazioni o subito danni alle proprie attività

Un atto di citazione nei confronti della Regione Siciliana per il risarcimento dei danni causati dagli incendi nell’estate 2023 è stato depositato in tribunale a Palermo. Un anno fa i roghi avevano colpito il territorio con enormi danni ad abitazioni e attività commerciali. Una vicenda per la quale i danneggiati e numerosi cittadini hanno dato vita all’associazione Isola Fenice, su impulso della chef Bonetta Dell’Oglio. Lo studio legale Palmigiano e Associati (Alessandro Palmigiano, Licia Tavormina e Luca Panzarella) ha avanzato una richiesta di risarcimento per circa due milioni di euro.