Incendi in Sicilia, la proposta di Cna: «Serve con urgenza un protocollo di emergenza regionale»

Allarme roghi

«Non possiamo più assistere inerti a questa catastrofe annunciata» dicono il presidente della Cna Sicilia, Filippo Scivoli, e il segretario, Piero Giglione

«La Sicilia brucia, non possiamo più assistere inerti a questa catastrofe annunciata». Lo dicono il presidente della Cna Sicilia, Filippo Scivoli, e il segretario, Piero Giglione: «I roghi stanno mandando in fumo ettari di boschi, coltivazioni e attività produttive, con danni incalcolabili per l’ecosistema e per l’economia dei territori colpiti. Chiediamo con urgenza l’attivazione di un protocollo di emergenza regionale che coinvolga tutti gli attori istituzionali, le forze dell’ordine, i volontari e le associazioni di categoria per prevenire e contrastare con efficacia questa piaga».

La Cna Sicilia sottolinea come gli incendi rappresentino un duplice attacco al futuro della regione: da un lato, distruggono la biodiversità e il patrimonio naturalistico, dall’altro, danneggiano gravemente le imprese agricole, artigiane e turistiche, già in difficoltà dopo le crisi degli ultimi anni. “Ogni ettaro divorato dalle fiamme – proseguono Scivoli e Giglione – significa meno posti di lavoro, meno reddito per le famiglie e un ulteriore colpo alla reputazione della Sicilia, che rischia di essere associata all’immagine d’un territorio abbandonato a se stesso».