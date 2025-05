Inceneritori, ambientalisti siciliani contro Schifani: «Scelta anacronistica»

La protesta

Le associazioni Wwf Sicilia, Legambiente Sicilia, Zero Waste Sicilia e Federconsumatori Sicilia «esprimono forte preoccupazione e disappunto»

Sulla nota diffusa oggi dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, riguardante la pubblicazione da parte di Invitalia della gara per la progettazione dei due impianti di incenerimento previsti a Palermo e Catania, le associazioni WWF Sicilia, Legambiente Sicilia, Zero Waste Sicilia e Federconsumatori Sicilia «esprimono forte preoccupazione e disappunto per un’impostazione che prosegue in maniera unilaterale e priva di qualsiasi confronto con le comunità locali, il mondo scientifico e le realtà ambientaliste».