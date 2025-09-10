Marevivo: «Troppe cicche di sigarette nella spiaggia della Tonnara»

Ambiente

L’invito a residenti e turisti è a dotarsi di portacenere portatili o, comunque, a non abbandonare più mozziconi di sigarette in spiaggia

«Non possiamo più tollerare che le nostre spiagge vengano usate come portacenere»: lo dice l’associazione Marevivo Sicilia, che con i suoi volontari ha organizzato una raccolta straordinaria di mozziconi di sigaretta nella spiaggia della Tonnara, nel comune di Sciacca (Agrigento).Operazione che ha permesso di recuperare più di 1.400 cicche in appena 200 metri di litorale. «Un numero troppo alto – dice il responsabile regionale di Marevivo Fabio Galluzzo – che fotografa con crudezza l’impatto di un gesto purtroppo ancora troppo diffuso, quello di spegnere e abbandonare il mozzicone sulla sabbia».