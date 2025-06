Marsala, Legambiente contesta la bozza del piano di gestione della pre-riserva Stagnone

Ambiente

Il documento dell'amministrazione comunale serve a disciplinare l'uso della fascia costiera (zona B)

Il circolo di Legambiente Marsala-Petrosino boccia la bozza del piano di gestione della zona B (la fascia costiera) della riserva naturale dello Stagnone presentata, alcuni giorni fa, a Birgi, dall’amministrazione comunale.In una nota, l’associazione ambientalista afferma che l’incontro tenuto a Birgi anziché chiarire finalità e indirizzi della futura gestione dell’area protetta, ha finito per sancire una «sostanziale legittimazione del caos esistente, mascherata da tentativo di mediazione tra interessi economici e tutela ambientale». «Le dichiarazioni del sindaco Grillo – prosegue la nota a firma del presidente di Legambiente Marsala-Petrosino, Giuseppe Marino – hanno, infatti, lasciato intendere che nelle aree di pre-riserva si continuerà a permettere ciò che già avviene da tempo: installazione di chioschi per kitesurfisti, attività di ristorazione, stabilimenti balneari e non meglio precisate attività artigianali».