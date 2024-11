Meteo, continuerà fino a domenica il clima mite e soleggiato. Le nuvole in Sicilia tornano lunedì

Le previsioni

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni. Domani, sabato 2 novembre, al Sud la giornata trascorrerà all’insegna di un ampio soleggiamento con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Clima decisamente gradevole. Al Nord: Giornata che trascorrerà con un un cielo localmente coperto o nebbioso in pianura e sereno o poco nuvoloso sui settori alpini e prealpini. Centro: La giornata trascorrerà con un cielo più nuvoloso sulle Marche e ampiamente soleggiato sul resto delle regioni. Temperature stazionarie.