Meteo, il caldo non allenta la morsa. Fino a Ferragosto picchi di 44 gradi

le previsioni

Le temperature non scenderanno, anzi: attesi record in varie parti d'Italia. E quello appena finito è sul podio dei luglio più caldi di sempre al Centrosud

È ancora lontana una tregua del caldo: fino a Ferragosto le temperature resteranno sopra la media, anche se non come nei giorni scorsi. Luglio, intanto, si chiude con un bilancio «di fuoco» che lo vedrebbe sul podio dei più caldi di sempre al Centrosud: a Roma e Pisa, per fare due esempi, si sono registrate le temperature più alte della storia delle due città. La Capitale, in particolare, secondo i dati forniti da ilMeteo.it, ha fatto registrare un valore medio delle massime di 34,8 gradi e 27 notti tropicali (minime superiori a 20°C) su 31 con minime medie di 22°C circa. Non solo: «In alcuni giorni – riferisce il fondatore del portale, Antonio Sanò – le temperature non sono mai scese sotto i 25-26°C di notte». Al momento le previsioni indicano che sulla Capitale la colonnina di mercurio raggiungerà i 35°C. La città toscana, dal canto suo, ha registrato una media di 26,7 gradi, 2,8 in più rispetto alla media di riferimento 1991-2020.Principale “imputato” di questa situazione è il clima nel mese di luglio, con temperature record. «Il mese appena trascorso dovrebbe finire sul podio dei luglio più caldi di sempre al Centrosud.