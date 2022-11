Ambiente: Jeff Bezos donerà 124 miliardi di dollari per la lotta al cambiamento climatico

Jeff Bezos donerà in beneficenza la maggioranza della sua ricchezza, 124 miliardi di dollari, devolvendola alla lotta al cambiamento climatico e al sostegno di persone in grado di "combattere le profonde divisioni sociali e politiche che affliggono l’umanità".

Il miliardiario fondatore di Amazon ha rilasciato questa dichiarazione in un'intervista alla Cnn, senza però fornire ulteriori dettagli. Bezos ha detto che lui e la sua nuova compagna Lauren Sanchez, giornalista e filantropa, stanno cercando d'individuare gli strumenti per poter donare questo denaro.

Nella sua prima intervista accanto alla nuova compagna, risponde con un secco "sì" a chi gli chiedeva se intendesse donare in beneficenza la maggior parte della sua ricchezza. "La cosa difficile è capire come farlo. Non è facile. Sto riscontrando che la filantropia non è facile", continua Bezos.

L'intervista è stata accordata per portare alla ribalta il Bezos Courage and Civility Award, consegnato quest'anno a Dolly Parton, che ha ricevuto un assegno da 100 milioni di dollari. "Quando si pensa a Dolly tutti sorridono. Tutto quello che vuole fare è portare luce nella vita degli altri e non potevano pensare a nessuno che meglio di lei potesse ricevere il premio. Sappiamo che farà grandi cose", afferma l'imprenditore.

Il miliardario ha già stanziato 10 miliardi di dollari per combattere il cambiamento climatico e proteggere la natura attraverso il progetto Bezos Earth Fund, di cui è presidente. Bezos, che si è dimesso da amministratore delegato di Amazon nel 2021, possiede circa il 10% del gigante dell'e-commerce, insieme all'organizzazione giornalistica Washington Post e la societa' di turismo spaziale Blue Origin.

