Coldiretti: "Una follia i pannelli fotovoltaici nel Val di Noto"

«Mettere pannelli fotovoltaici nel Val di Noto, una delle zone più belle e visitate d’Italia, punto centrale del patrimonio culturale e ambientale nazionale, significa tagliare le gambe ad investimenti del turismo e alla crescita di tutta la Sicilia». È la denuncia di Coldiretti, che ribadisce il suo fermo no all’installazione di pannelli fotovoltaici su terreni agricoli e in zone dove il turismo rappresenta una fonte di reddito primaria. "L'energia solare è determinante per far fronte ai cambiamenti climatici - afferma Coldiretti Sicilia - ma deve essere strutturata in base ad un piano che mantenga anche una delle risorse fondamentali della nostra Regione e cioè il paesaggio. Tetti delle stalle, magazzini, fienili ed altri annessi agricoli, zone industriali dismesse sono tutte alternative. Un sano sviluppo delle energie rinnovabili che non danneggi la capacità produttiva del settore primario con direttive chiare e certe è determinante, ma piantare pannelli nel Val di Noto così come in altre aree a forte vocazione turistica è uno scempio e una follia».



