Coltivava una specie di palma esotica vietata: denunciato dalla Forestale

I carabinieri Forestali hanno scoperto, in un fondo vicino al Lago Specchio di Venere, a Pantelleria, decine di piante esotiche, appartenenti alla specie "Washingtonia filifera». Gli esemplari rientrano tra le specie alloctone invasive elencate dal Ministero dell’Ambiente la cui immissione nelle aree protette è vietata perchè potenziali conduttori di malattia per la vegetazione autoctona e per la facilità di propagazione dei loro semi. Per queste ragioni è stato denunciato un uomo di 38 anni, proprietario del fondo ritenuto responsabile dell’introduzione di specie vegetali invasive in «Zona 1» dell’Area Parco Nazionale di Pantelleria. (ANSA).



