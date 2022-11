Ecosistema urbano 2022, Catania in coda in quasi tutte le classifiche: ecco i dati che inchiodano tutte le città siciliane

E’ Bolzano la nuova regina green che dal sesto posto dello scorso anno conquista la vetta della classifica di Ecosistema Urbano 2022, il report di Legambiente realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, sulle performance ambientali di 105 Comuni capoluogo che tiene conto di 18 indicatori, distribuiti in sei aree tematiche: aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia. La classifica finale, pubblicata sul Sole 24 Ore di oggi con dati relativi al 2021, ne rappresenta la sintesi.

Pubblicità

Male le Siciliane: nella classifica generale la migliore è Agrigento che è al 58°, poi Trapani 61°, Ragusa 66°, Enna 80°, Caltanissetta 90°, Siracusa 96°, Messina 98°, Palermo 104°, Catania 105°.

Per Catania c’è anche il dato di essere il terzo Comune capoluogo in Italia (su 105) per la produzione pro capite di rifiuti l’anno (oltre 700 kg) ma è la peggiore per quanto riguarda i rifiuti differenziati (intorno all’11%).

Ma ecco la classifica delle siciliane in tutte le macroaree.

Per quanto riguarda la ma macroarea Ambiente c’è il dato sugli Alberi in aree di proprietà pubblica/100 abitanti ((più si è in alto in classifica e più alberi ci sono ogni 100 abitanti):

Agrigento 61°,

Catania 69°,

Palermo 70°,

Enna 73°,

Siracusa 78°,

Ragusa 83°,

Messina 86°,

Trapani 89°,

Caltanissetta 93°.

Isole pedonali, in metri quadrati per abitante: (più si è in alto in classifica e più mq di isole pedonali ci sono)

Palermo 21°,

Ragusa 22°,

Siracusa 34°,

Messina 48°,

Catania 63°,

Enna 75°,

Agrigento 84°,

Caltanissetta 85°,

Trapani 100°.



Solare pubblico, potenza installata in kW su edifici pubblici ogni mille abitanti (più si è in alto in classifica e più Kw sono installati):

Caltanissetta 17°,

Ragusa 24°,

Siracusa 28°,

Catania 51°,

Agrigento 55°,

Enna 58°,

Messina 62°,

Trapani 85°,

Palermo 96°.

Uso efficiente suolo, consumo di suolo/residenti e livello di urbanizzazione/residenti (più si è in alto in classifica e più alto è il consumo):

Palermo 23°,

Catania 61°,

Messina 67°,

Siracusa 82°,

Trapani 94°,

Agrigento 100°,

Caltanissetta 102°,

Ragusa 103°,

Enna 104°.

Verde urbano, metri quadri/abitante (più si è in alto in classifica e più mq per abitanti ci sono):

Agrigento 10°,

Ragusa 57°,

Catania 72°,

Enna 88°,

Palermo 92°,

Caltanissetta 93°,

Siracusa 99°,

Messina 101°,

Trapani 102°.

Macroarea aria

Biossido di azoto, Concentrazione media in ug/mc - media dei valori medi annui (più si è in alto in classifica e più bassa è la concentrazione di biossido di azoto):

Agrigento 1°,

Ragusa 4°,

Siracusa 36°,

Caltanissetta 46°,

Messina 48°,

Trapani 73°,

Catania 89°,

Palermo 97°,

Enna 103°

Ozono: Media del n. giorni di superamento della media mobile sulle 8 ore di 120 ug/mc (più si è in alto in classifica e meno sono i giorni di superamento)

Siracusa 5°,

Caltanissetta 10°,

Trapani 11°,

Messina 17°,

Agrigento 20°,

Ragusa 26°,

Palermo 32°,

Enna 72°,

Catania 83°.

Pm 10 Concentrazione media in ug/mc - media dei valori medi annui (più si è in alto in classifica e più bassa è la concentrazione)

Ragusa 3°,

Trapani 22°,

Enna 25°,

Agrigento 38°,

Siracusa 45°,

Messina 59°,

Napoli 71°,

Caltanissetta 72°,

Palermo 86°.

Macroarea acqua

Consumi idrici, Consumi giornalieri pro capite di acqua potabile per uso domestico litri per abitante (più si è in alto in classifica e più bassa è la quantità di acqua consumata)

Agrigento 2°,

Catania 3°,

Ragusa 5°,

Caltanissetta 8°,

Palermo 9°,

Siracusa 62°,

Messina 71°,

Trapani 92°,

Enna 95°.

Dispersione della rete idrica, diff. % tra acqua immessa in rete e consumata per usi civili, industriali, agricoli (più si è in alto in classifica è più bassa è la percentuale di acqua dispersa)

Trapani 39°,

Caltanissetta 59°,

Enna 60°,

Palermo 67°,

Ragusa 71°,

Messina 83°,

Agrigento 89°,

Siracusa 98°,

Catania 100°

Efficienza depurazione, dato in % (più si è in alto in classifica e più alta è la percentuale di depurazione)

Ragusa 38°,

Messina 55°,

Agrigento 62°,

Siracusa 65°,

Enna 69°,

Trapani 79°,

Caltanissetta 93°,

Palermo 100°,

Catania 101°.

Macroarea mobilità

Offerta trasporto pubblico, km percorsi annualmente dal complesso delle vetture divisi per abitanti (km-vettura/abitante/anno) (più si è in alto in classifica e più sono i km percorsi):

Catania 46°,

Messina 47°,

Agrigento 71°,

Trapani 74°,

Palermo 77°,

Enna 82°,

Caltanissetta 99°,

Ragusa 101°,

Siracusa 105°.

Passeggeri trasporto pubblico Viaggi/ab/anno (più si è in alto in classifica e più alto è il numero dei viaggi)

Enna 40°,

Palermo 51°,

Trapani 62°,

Catania 70°,

Ragusa 82°

Agrigento 84°,

Messina 85°,

Caltanissetta 97°,

Siracusa 101°

Piste ciclabili, metri equivalenti di piste ciclabili ogni 100 abitanti (più si è in alto in classifica e più metri di piste ci sono)

Siracusa 54°,

Catania 75°,

Ragusa 78°,

Palermo 81°,

Agrigento 85°,

Trapani 88°,

Messina 92°

Caltanissetta 93°,

Enna 100°

Tasso di motorizzazione, auto circolanti ogni 100 abitanti (più si è in alto in classifica e più alto è il numero di auto ogni 100 abitanti)

Palermo 25°,

Roma 35°,

Trapani 42°,

Messina 51°,

Enna 80°,

Siracusa 84°,

Caltanissetta 85°,

Ragusa 95°,

Agrigento 98°,

Catania 102°

Vittime della strada, morti+feriti/1.000 ab (più si è in alto in classifica e meno morti e feriti ci sono)

Caltanissetta 10°,

Palermo 19°,

Agrigento 21°,

Ragusa 27°,

Messina 39°,

Trapani 49°,

Enna 53°,

Siracusa 57°,

Catania 63°.

Macroarea Rifiuti

Rifiuti differenziati, percentuale di rifiuti differenziati (frazioni recuperabili) sul totale dei rifiuti urbani prodotti (più si è in alto in classifica e più alta è la percentuale di differenziata)

Ragusa 30°,

Agrigento 33°,

Enna 50°,

Trapani 57°,

Caltanissetta 61°,

Siracusa 84°,

Messina 93°,

Palermo 104°,

Catania 105°.

Rifiuti prodotti, produzione annua pro capite di rifiuti urbani (chilogrammi per abitante) (più in alto si è in classifica e meno rifiuti si producono)

Enna 10°,

Messina 18°,

Trapani 28°,

Ragusa 32°,

Agrigento 43°,

Siracusa 59°,

Caltanissetta 61°,

Palermo 67°,

Catania 103°.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA