Emergenza rifiuti Sicilia, 7 aziende in corsa per la costruzione di 2 termovalorizzatori

Per il termovalorizzatore previsto nella Sicilia occidentale sono in corsa tre società, quattro aziende per quello nella Sicilia orientale. Il costo per singolo impianto va da 263 a 570 milioni di euro, a seconda delle caratteristiche. Quasi tutte le proposte, al vaglio del Nucleo di valutazione della Regione che dovrebbe completare l’analisi in quindici giorni circa, prevedono una capacità di conferimento tra 400 e 450 mila mila tonnellate all’anno. Si tratta di tecnologia a combustione e incenerimento a griglia, qualcuna delle proposte include un movimento alternato e raffreddato ad acqua. I tempi di realizzazione degli impianti vanno da 6 a 48 mesi.

A fornire le informazioni è stato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in conferenza stampa a Palazzo Orleans assieme all’assessore all’Energia Daniela Baglieri e al dirigente generale del Dipartimento rifiuti Calogero Foti.

«C'è una parte di indifferenziata che non può andare in discarica e noi la vogliamo fare diventare cenere - ha detto Musumeci -. Ecco a cosa servono i termovalorizzatori: a distruggere l'indifferenziata e produrre energia. Ecco perché è indispensabile ricorrere a due termovalorizzatori, uno per la Sicilia orientale e uno per la Sicilia occidentale, che sono previsti nel Piano regionale rifiuti che questo governo ha varato un anno dopo il suo insediamento».

«Avevamo detto sin dall’inizio che nei confronti dei termovalorizzatori non avevamo né particolari simpatie né antipatie - ha spiegato ancora il governatore -. Portiamo ancora troppa spazzatura nelle discariche, che sono ancora essenziali. Ma i termovalorizzatori sono indispensabili».

«La strada che abbiamo ritenuto di avviare è quella di un avviso esplorativo per la manifestazione di interesse finalizzata a proposte di finanza e di progetto. La Regione valuta le proposte per poi procedere all’affidamento in concessione della progettazione costruzione e gestione. I termovalorizzatori lavoreranno rifiuti non pericolosi - ha aggiunto - Altrove la spazzatura è una risorsa da noi è sempre stata un problema, con questa iniziativa abbiamo stimolato il mercato a utilizzare bene la spazzatura per farla diventare una risorsa».

