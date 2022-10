Tremilacinquecento nuovi alberi per il Parco delle Madonia: rinasce il bosco dopo gli incendi

Avviata una importante attività di riforestazione nel Parco delle Madonie, oggetto di incendi boschivi tra la fine di luglio e inizio agosto 2021. A realizzarla oggi nel comune di Petralia Soprana (PA), una serie di aziende tra cui il Gruppo Armani, Zurich, Etica Sgr, Nexi, Gruppo Mediobanca, Manini Prefabbricati, MyLav, Asmset Rovigo, Anter (Associazione nazionale tutela energie rinnovabili), S-Cape Travel/SloWays, LS Lexjus Sinacta. L’intervento è promosso nell’ambito della campagna Foresta Italia di Rete Clima, impresa sociale non profit che promuove azioni di sostenibilità, di decarbonizzazione e di forestazione a favore del territorio, con il sostegno delle aziende.

Il progetto, che apre la porta alla piantagione di circa 3.500 alberi e arbusti complessivi nel territorio del Parco, si pone l'obiettivo di ricostituire il capitale naturale di quest’area protetta del Parco delle Madonie che si sta avviando alla certificazione forestale Pefc (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes). Gli interventi nelle aree interessate dagli incendi sono rappresentati principalmente da rimboschimento di faggio, querce e conifere endemiche, oltre che da attività di ingegneria ambientale, utili a mitigare possibili situazioni di dissesto idrogeologico.

«La collaborazione tra mondo profit e mondo non profit, tra mondo pubblico e privato, permette la realizzazione di questi progetti meravigliosi, che contribuiscono a farsi carico di problematiche ambientali nei vari territori del Paese - dice Paolo Viganò, fondatore di Rete Clima - In particolare, con questo progetto, lanciato e coordinato insieme all’Ente Parco delle Madonie, molte aziende hanno colto l’opportunità di sostenere un territorio seriamente colpito da eventi incendiari, per contribuire a riportare nuovi boschi e foreste laddove stress ambientali l’hanno seriamente danneggiato».

Il Parco delle Madonie comprende 15 comuni della Città metropolitana di Palermo e, per le particolari caratteristiche geologiche, nel 2015 è stato inserito nella rete mondiale dei geoparchi. Gli incendi del 2021 hanno bruciato cinquemila ettari, il 2% del territorio. (ANSA).



