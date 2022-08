Ustica, presentato progetto Amppa su aree marine protette e pesca artigianale

A Ustica lo scorso weekend è stato particolarmente ricco di attività svolte all'interno del progetto Amppa (Aree Marine Protette e Pesca Artigianale). Si è svolta una vera e propria tavola rotonda sulla pesca artigianale sostenibile, con attività di sensibilizzazione sulla pesca e la biodiversità, promossa dall’Amp Isola di Ustica insieme a Marevivo e per finire il concerto "Protect the Sea» con la performance di Ricky Portera, Robby Pellati, Maurizio Solieri, Mel Previte, Rigo Righetti e Lollo Campani.

Numerosi sono stati i laboratori gestiti dai volontari di Marevivo, rivolti soprattutto ai più piccoli, sul pescato locale, sulla piccola pesca, sulla sensibilizzazione ambientale e sulla pesca nelle aree marine protette.

Grazie anche al contributo del Direttore Generale del Dipartimento pesca mediterranea della Regione siciliana, Alberto Pulizzi, che ha incontrato una rappresentanza della comunità dei pescatori dell’Isola, sono stati affrontanti alcuni temi che riguardano le condizioni in cui versa la pesca ad Ustica, lo stato di difficoltà e i progetti futuri.

"Il progetto Amppa per le sue finalità e per le attività che riguardano il Dipartimento pesca - afferma Pulizzi - ha lo scopo di intervenire sull'Area Marina Protetta di Ustica e poi anche su quella di Favignana. Lavoreremo per riscrivere il piano dell’Area Marina Protetta affinché l’Amp sia meno impattante possibile per gli abitanti, diventando anche un volano di crescita per l’Isola di Ustica. Inoltre, ovviamente, abbiamo tutto l’interesse con progetti come questo, di garantire anche tutta la parte che riguarda la Riserva dal punto di vista non solo della fauna, della flora e delle specie inserite".

"Il coinvolgimento della comunità dei pescatori - dichiara il direttore dell’Amp Isola di Ustica Davide Bruno - risulta essere fondamentale e strategica per la realizzazione delle azioni previste dal Progetto. La presenza del Direttore Generale del Dipartimento pesca mediterranea, dimostra la sua vicinanza verso la nostra comunità essendo anche un interlocutore proattivo per la risoluzione delle diverse istanze presentate".

