Nuova specie di pesce chirurgo scoperta nel mare del Ragusano: è la prima volta nelle acque italiane

L'identikit

L'avvistamento a Torre di Mezzo, grazie a un progetto di citizen science promosso dal Museo Civico di Storia Naturale di Comiso

Identificata nelle acque italiane una nuova specie di pesce chirurgo di origine indopacifica: si chiama Acanthurus xanthopterus ed è stata scoperta lungo le coste del ragusano, a Torre di Mezzo, grazie a un progetto di citizen science promosso dal Museo Civico di Storia Naturale di Comiso. L’identikit dell’animale, che ha richiesto un anno di lavoro tra analisi genetiche, morfologiche e molecolari, è pubblicato sulla rivista BioInvasions Records.