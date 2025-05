Operazione “GhostNets”, in Sicilia rimosse dai fondali quasi 3 tonnellate di reti fantasma

Mare

Partita a inizio anno nella parte orientale dell'Isola, ha portato alla rimozione di reti fantasma dalle aree di Siracusa, Avola e Milazzo, consentendo la bonifica di oltre 52mila metri quadrati di fondali marini

Si sono concluse le prime operazioni di restauro degli ecosistemi marini previste dal Pnrr Mer – Marine Ecosystem Restoration, il più grande progetto sul mare all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza che vede il Ministero dell’Ambiente in qualità di amministrazione titolare e Ispra, soggetto unico attuatore, che ha affidato a Fondazione Marevivo, Castalia Consorzio Stabile e CoNISMa (Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare) l’operazione “GhostNets”, il recupero di reti e attrezzi da pesca abbandonati o persi accidentalmente in mare.L’operazione “GhostNets”, partita a inizio anno in Sicilia orientale, ha portato alla rimozione di circa 3 tonnellate di reti fantasma dalle aree di Siracusa, Avola e Milazzo, consentendo la bonifica di oltre 52mila metri quadrati di fondali marini. “Tra i rifiuti marini, le reti abbandonate rappresentano una delle minacce più pericolose per l’ecosistema poiché si depositano sui fondali diventando trappole mortali per molte specie viventi che rimangono intrappolate – afferma Raffella Giugno, segretario generale Marevivo – Il loro deterioramento in minuscoli frammenti genera, inoltre, il rilascio di microplastiche che vengono ingerite dagli animali e finiscono, di conseguenza, nella catena alimentare. Solo negli ultimi anni abbiamo recuperato oltre 14.000 metri di reti abbandonate”.