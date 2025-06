Palermo, parere negativo di Agcm sui servizi rifiuti e trasporti

Le partecipate comunali

L'Autorità garante della concorrenza: dismettere le due società, risultati insoddisfacenti

L’autorità garante della concorrenza e del mercato nel suo parere sulle partecipate del Comune di Palermo mette nero su bianco quello che spesso si sente nei discorsi tra la gente comune e cioè che i servizi della Rap, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti, e dell’Amat la società di trasporto pubblico comunale, sono gravemente insoddisfacenti e «non è giustificato il mantenimento del relativo affidamento e delle partecipazioni detenute nelle società da parte del Comune di Palermo». La notizia è pubblicata in un servizio di Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia. Il Comune di Palermo dovrà comunicare all’Autorità, entro sessanta giorni dalla ricezione del parere, «le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principici concorrenziali, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni».

Il direttore generale del Comune, Eugenio Ceglia, ha inviato il parere al sindaco, agli assessori e dirigenti interessati, ai presidenti di Amat e Rap convocando una riunione per il prossimo 9 giugno per discutere delle iniziative da adottare.

L’Authority nel parere osserva, tra l’altro, che, «con specifico riferimento alla raccolta differenziata, dai dati pubblicati nel «Rapporto rifiuti urbani edizione 2024» di Ispra emerge come le performance in termini di percentuali di raccolta differenziata e di produzione pro capite dei rifiuti siano tra le peggiori rilevate su tutto il territorio nazionale: tra i 14 Comuni italiani con popolazione superiore a 200.000 abitanti, il Comune di Palermo, infatti, si colloca in sesta posizione per quantità pro-capite di rifiuti prodotta (pari a 567 kg/abitante per anno) e si conferma ultimo, con ampio distacco dagli altri, per percentuale di raccolta differenziata (pari soltanto al 16,9%, anche se in leggero incremento rispetto al 15,2% del 2022). Peraltro, numerose sono le notizie di stampa circa gli episodi di emergenza dovuti ai cumuli di rifiuti non raccolti in Città, alla carenza di personale e di mezzi della società e alla generale insoddisfazione dell’utenza per il servizio svolto da Rap».

Anche in merito ai servizi di Trasporto pubblico locale e ai servizi connessi , affidati ad Amat per 30 anni Agcm rileva che, «al pari di quanto rilevato nella segnalazione AS1967, la Ricognizione del Comune non fornisce alcun dato sulla qualità (erogata o percepita) del servizio di Tpl affidato ad Amat, né sul raggiungimento degli obiettivi contrattuali o al livello di gradimento da parte dell’utenza. Per quanto attiene agli ulteriori servizi affidati alla medesima società, la Ricognizione si limita a rappresentare che il vigente contratto di servizio non prevede verifiche in merito alla qualità dei servizi resi. Inoltre, nessuna informazione è fornita (né altrimenti reperibili) con riferimento alla stipula del nuovo contratto di servizio, che sarebbe dovuta avvenire entro il 31 dicembre 2024. Tuttavia, informazioni riguardanti l’andamento gestionale di Amat possono essere desunte da fonti pubbliche che attestano l’esistenza di perduranti criticità del servizio sotto il profilo delle performance qualitative».