“Polifemo”, è sull’Etna l’ulivo millenario messaggero di solidarietà

Natura e solidarietà

A Castiglione di Sicilia, sul versante nord del vulcano Il progetto di Pippo Raiti «Da , un’unica pianta monumentale un olio di pace»

Se è vero che la nascita dell’ulivo – secondo la leggenda – scaturì dalla rivalità fra Atena e Poseidone che ambivano entrambi a dare il proprio nome alla città di Atene (e si capisce già chi vinse la contesa) è anche vero che la dea della guerra – guardacaso – offrì un dono più bello e più prezioso per gli uomini, un albero d’ulivo. Zeus non ci mise molto a sceglierlo (anche perché Atena era la sua figlia prediletta) a fronte del regalo di Poseidone che aveva fatto sorgere dal suolo il cavallo. Ma non fu abbastanza. «Tu donasti agli uomini l’ulivo e con esso hai donato luce, alimento e un eterno simbolo di pace», disse papà Zeus benedicendo le foglie argentee dell’ulivo. E Atena divenne la patrona dell’Attica.

Leggende a parte, è certo che l’albero d’ulivo, da sempre, rappresenta un simbolo di pace. “Sacro” è il termine più legato a questa magnifica pianta che, come nessun altra, parla della civiltà mediterranea. Ulivi grandi, contorti e nodosi testimoni della Storia, raccontano non solo un “miracolo” vegetale ma anche la capacità degli uomini di tutelare l’ambiente, la terra, le colture.Sul versante nord dell’Etna, a Castiglione di Sicilia in contrada Bahaseggi, in un fondo agricolo privato c’è una di queste piante testimone del tempo. Per la sua imponenza l’hanno chiamata Polifemo – forse anche come forma di risarcimento della contesa perduta da Poseidone, che di Polifemo era il padre – e secondo una datazione presunta la sua età si aggira intorno ai 1.200 anni.

«Il calcolo è stato fatto facendo un raffronto con le piante circostanti di datazione certa – spiega il proprietario del fondo agricolo in cui insiste l’ulivo millenario Pippo Raiti – e con i polloni che si dipartono da Polifemo. Il “collare”, cioè la ceppaia alla base ha una circonferenza di dodici metri, il fusto ha quasi sette metri di circonferenza». “Polifemo” ha ha fatto registrare l’anno scorso 148 kg di olive (quest’anno è un’annata di scarico e pure decimata dalla siccità ndr). «Ricordo ancora quando mio padre lo comprò 58 anni fa – dice Raiti -. Un anziano lo fermò e gli disse “Francesco hai comprato un albero che ha fatto 600 kg di olive in una sola stagione, e sono in parecchi a raccontare questa storia a Castiglione».