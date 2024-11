Ponte sullo Stretto, Cgil: «No ad autorizzazione senza le certificazioni necessarie»

Ambiente

Lo dice il segretario confederale della Cgil Pino Gesmundo in seguito alle dichiarazioni rilasciate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

«Non si ripetano gli errori del passato, non si autorizzi un’opera priva delle certificazioni necessarie. La presidente del Consiglio Meloni intervenga per chiarire se il suo governo è davvero intenzionato a procedere nonostante il divieto di edificazione sulle faglie sismiche previsto da una circolare della Protezione civile. Troppo semplice, dopo, incolpare la magistratura di bloccare l’attività dell’esecutivo, solamente perché applica le leggi e le norme italiane e comunitarie». Così il segretario confederale della Cgil Pino Gesmundo in seguito alle dichiarazioni rilasciate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che si è detto estraneo a qualsivoglia relazione sul rischio sismico riguardo il progetto di costruzione del ponte sullo Stretto di Messina.