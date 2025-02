Raccolta differenziata, al via a Catania “Nella Carta? Sì” per una gestione più sostenibile

Ambiente

Ottimizzare e incrementare la raccolta differenziata con il corretto conferimento dei cartoni per bevande nella raccolta “Carta”. E’ l’obiettivo della campagna di comunicazione “Nella Carta? Sì” promossa da Comune di Catania e Comieco e avviata dal consorzio nazionale attraverso diversi mezzi on e off line quali affissioni, stampa quotidiana, tv e radio locali, web.

L’iniziativa, in programma sino a fine marzo si focalizza sui cartoni per bevande, imballaggi composti prevalentemente di carta (75%) ma anche di polietilene (20%) e alluminio (5%) che non devono essere lasciati nell’indifferenziato ma inseriti nei bidoni e cassonetti della carta con altri imballaggi di carta e cartone, giornali e riviste.

Questo perché l’impianto di Ecomac, destinatario della raccolta differenziata fatta dai catanesi, è in grado di selezionare automaticamente i cartoni per bevande mediante un apposito selettore ottico, per valorizzare tutte le componenti e farle tornare a nuova vita attraverso il riciclo. Dopo essere stati selezionati e pressati in balle, i cartoni sono destinati alla cartiera per la produzione di nuova carta mentre la componente di plastica e alluminio verrà destinata come materia prima per altri utilizzi industriali.

“Questa iniziativa – dichiara l’assessore all’Ambiente Massimo Pesce – rappresenta un passo significativo verso una gestione più sostenibile dei rifiuti nella nostra città. Sensibilizzare i cittadini sull’importanza di conferire correttamente i cartoni per bevande nella raccolta della carta non solo migliora la qualità del riciclo, ma contribuisce anche a ridurre l’impatto ambientale e a valorizzare le risorse. Invitiamo tutti i catanesi a partecipare attivamente a questa campagna, adottando comportamenti virtuosi che favoriscano il benessere della comunità e dell’ambiente”.